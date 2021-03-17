Служба безопасности Украины заблокировала в Луганской и Закарпатской областях два канала нелегальной миграции в нашу страну.

Об этом пишет LB.ua.

По оперативным данным, среди иностранцев были, в частности, выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Так, на Луганщине пресечена деятельность межрегиональной группировки, организовавшей незаконную легализацию иностранных граждан в Украине. Дельцы обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

— По предварительным данным досудебного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы, — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, большое количество поддельных паспортов, 90 печатей и штампов фиктивных структур, банковские карточки и наличные, полученные, вероятно, преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

На Закарпатье правоохранители задержали организатора «трафика» при попытке незаконной переправки в Евросоюз трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Своим «клиентам» он обещал обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины обыскала структуры, причастные, по мнению следователей, к ратификации Харьковской соглашений в 2010 году.