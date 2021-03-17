Во время заседания Верховной Рады в среду, 17 марта, загорелся один из пультов для голосования.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он также обнародовал фото — возгорание произошло в пульте голосования депутата от «Голоса» Леси Василенко.

В связи с этим главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову пришлось объявить перерыв в заседании на 15 минут.

Видеозапись происшествия опубликовал народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Напомним, на одной из сессий горсовета депутаты не смогли работать на планшетах, потому что кто-то сменил пароль.