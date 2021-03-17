Сотрудники полиции задержали в Николаеве троих мужчин, у которых был при себе предмет, похожий на автомат. Позже выяснилось, что это копия, а водитель транспортного средства пьян.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сегодня, 17 марта, примерно в 11:00, на служебный планшет патрульных поступило сообщение, что трое неизвестных мужчин передвигаются на автомобиле «Москвич» и могут иметь с собой оружие.

Вскоре стражи правопорядка заметили искомый автомобиль и остановили его на улице Гражданской. У одного из мужчин действительно был с собой предмет, похожий на автоматическое оружие. Как выяснилось позже, автомат оказался точной страйкбольной копией оружия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

Кроме этого, общаясь с участниками инцидента, патрульные заметили у водителя авто явные признаки алкогольного опьянения. Результат теста составил 2,44 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

На водителя составили протоколы по части 1 статьи 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.

Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители снова задержали нетрезвого человека за рулем, который нарушил ПДД.