Николаевские правоохранители снова задержали нетрезвого человека за рулем, который нарушил ПДД.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 16 марта, примерно в 20:00, полицейские получили вызов о ДТП перед Варваровским мостом. Заявитель сообщил, что автомобиль ВАЗ столкнулся с отбойником и продолжил движение, нарушая ПДД.

Через некоторое время патрульные обнаружили и остановили автомобиль, который двигался в направлении выезда из города в сторону пгт Воскресенское.

Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти алкотест, результат составил 1,48 промилле.

На правонарушителя составили протоколы по части 1 статьи 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, 23 февраля в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения создал ДТП, въехав в забор дома.