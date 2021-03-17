Николаевские правоохранители снова задержали нетрезвого человека за рулем, который нарушил ПДД.
Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.
Вчера, 16 марта, примерно в 20:00, полицейские получили вызов о ДТП перед Варваровским мостом. Заявитель сообщил, что автомобиль ВАЗ столкнулся с отбойником и продолжил движение, нарушая ПДД.
Через некоторое время патрульные обнаружили и остановили автомобиль, который двигался в направлении выезда из города в сторону пгт Воскресенское.
Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти алкотест, результат составил 1,48 промилле.
На правонарушителя составили протоколы по части 1 статьи 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.
Напомним, 23 февраля в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения создал ДТП, въехав в забор дома.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Николаевские правоохранители снова задержали нетрезвого человека за рулем, который нарушил ПДД.
Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.
Вчера, 16 марта, примерно в 20:00, полицейские получили вызов о ДТП перед Варваровским мостом. Заявитель сообщил, что автомобиль ВАЗ столкнулся с отбойником и продолжил движение, нарушая ПДД.
Через некоторое время патрульные обнаружили и остановили автомобиль, который двигался в направлении выезда из города в сторону пгт Воскресенское.
Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти алкотест, результат составил 1,48 промилле.
На правонарушителя составили протоколы по части 1 статьи 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.
Напомним, 23 февраля в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения создал ДТП, въехав в забор дома.