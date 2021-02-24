В Николаеве водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения создал ДТП, въехав в забор дома.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 23 февраля, около полуночи, инспекторам поступило сообщение, что на пересечении улиц 5 Линия и 4 Продольная произошло ДТП без пострадавших. Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка обнаружили автомобиль ВАЗ, который столкнулся с забором дома. Общаясь с водителем, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, после чего предложили мужчине пройти алкотест, однако он отказался.

Патрульные составили на водителя протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и постановление по части 2 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Напомним, 14 февраля в Одессе нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и въехал в дом.