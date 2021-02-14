В Одессе нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и въехал в дом.

Об этом сообщается на канале патрульной полиции Одесской области в Telegram.

Сегодня, 14 февраля, около 5:00, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости ехал по улице Пироговской в Одессе. В результате он не справился с управлением и врезался в дом. Пострадавших людей нет.

Позже патрульные установили, что 34-летний мужчина вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. На правонарушителя составили административные материалы по статье 124 и 130 КоАП.

Напомним, в воскресенье вечером, 7 февраля, в Суворовском районе Одессы произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.