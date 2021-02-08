В воскресенье вечером, 7 февраля, в Суворовском районе Одессы произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mitsubishi во время обгона на улице Высоцкого не убедился в безопасности маневра и не учел дорожных обстоятельств, из-за чего столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался во встречном направлении.

От удара машины отбросило на припаркованные автомобили Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

Никто из людей в результате ДТП не пострадал.

Установлено, что 38-летний водитель Mitsubishi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в понедельник, 8 февраля, в 07:15 на расстоянии 12 километров от Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.