Пришедшая с севера песчано-пыльная буря, затронувшая в понедельник Пекин, вновь напомнила о себе в городе в среду, в результате чего повысился уровень загрязнения воздуха в китайской столице.

Об этом сообщает Синьхуа.

Согласно данным Пекинского центра по мониторингу экологии и окружающей среды, сопряженная с летучим песком непогода привела к средней степени загрязнения воздуха в Пекине, причем основными загрязняющими веществами являются взвешенные частицы PM10. Такая погода, как ожидается, продлится до четверга.

В Центре также добавили, что главная волна песчано-пыльной бури перемещалась из Пекина во вторник утром, однако после полудня того дня она стала двигаться обратно в результате изменения направления ветра.

По состоянию на утро среды средняя концентрация твердых частиц PM10 в воздухе Пекина составила 285 мкг на кубический метр.

Отмечается, что Национальный метеорологический центр КНР во вторник объявил о «синем» предупреждении в связи с повторной волной песчано-пыльной бури в северных, центральных и восточных районах страны.

Как сообщал Укринформ, в понедельник в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большой песчаной бури за последнее десятилетие, бушующей в северной части страны.

Напомним, в понедельник, 15 марта, в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большой песчаной бури за последнее десятилетие, бушующей в северной части страны.