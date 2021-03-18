За сутки 16 марта в мире обнаружили 528 845 новых больных COVID-19 — это самый высокий показатель с 30 января, когда сообщалось о 529 999 больных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

частности, в Бразилии — 90 830 новых случаев, в США — 62 794, во Франции — 38 501.

Кроме того, 35 838 новых больных - в Индии, 25 052 - в Польше.

Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых заражений (11 833) — между Чехией (13 934) и Иорданией (9 535).

Умерли за сутки 9 712 человек, всего за время пандемии — почти 2,7 млн.

Болеют 20,9 млн человек, вместе с тем уже выздоровели - 98,1 млн.

Напомним, президент Пятой республики Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайший месяц Франции предстоит «тяжелый период» в борьбе с коронавирусом.