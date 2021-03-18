В ближайший месяц Франции предстоит «тяжелый период» в борьбе с коронавирусом, заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

Об этом в среду, 17 марта, сообщил телеканал BFM, рассказывая о визите главы государства в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле.

— Будет тяжелый период до середины апреля, — привел телеканал слова президента, сказанные в ходе визита о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.

При этом Макрон не озвучил планов правительства по ужесточению антиковидных мер или по сохранению уже введенных. Ожидается, что официально о них будет объявлено в четверг 18 марта.

По данным французской прессы, на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек. Кампания по вакцинации проходит во Франции с конца декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты 5,5 млн жителей страны, из них 2,3 млн уже получили обе дозы вакцины.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна вступает в период третьей волны эпидемии коронавируса COVID-19.