Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна вступает в период третьей волны эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает France 24.

— Франция вступила в своего рода третью волну, — заявил Жан Кастекс.

Он отметил, что во время третьей волны коронавируса фиксируются многочисленные новые штаммы болезни.

За последние сутки во Франции выявили почти 30 тысяч новых заболевших коронавирусом. Суточный показатель впервые превысил отметку в 25 тысяч с 20 ноября 2020 года.

Днем ранее в Министерстве здравоохранения Франции заявили, что в регионе Бретань на северо-западе страны выявили новый вариант коронавируса.

Согласно заявлению Минздрава, предварительный анализ не показал, что новая мутация является более опасной или заразной, чем другие варианты коронавируса.

С осени 2020 года в стране повторно ввели строгие карантинные ограничения. С начала пандемии во Франции заболели более 4,1 миллионов человек, более 91 тысячи умерли.