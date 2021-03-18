Сегодня, 18 марта, на углу улицы Никольской и Наваринской столкнулись два легковых автомобиля.
Соответствующие фотографии опубликовал житель Николаева Федор Левченко на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате аварии пострадал водитель автомобиля Fiat Tipo.
— В Николаеве, на углу Никольской и Наваринской, серьезное ДТП: столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen Caddy (номера Киева) и Fiat Tipo, один из них перевернулся на бок. Пострадал водитель Фиата, работают медики, - написал Федор Левченко.
Напомним, что из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.
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Сегодня, 18 марта, на углу улицы Никольской и Наваринской столкнулись два легковых автомобиля.
Соответствующие фотографии опубликовал житель Николаева Федор Левченко на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате аварии пострадал водитель автомобиля Fiat Tipo.
— В Николаеве, на углу Никольской и Наваринской, серьезное ДТП: столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen Caddy (номера Киева) и Fiat Tipo, один из них перевернулся на бок. Пострадал водитель Фиата, работают медики, - написал Федор Левченко.
Напомним, что из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.