Николаевские правоохранители выяснили, что гражданин Азербайджана находился на территории страны после того, как срок законного пребывания уже истек.
Нарушителя задержали вчера, 17 марта, информируют на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сотрудники подразделения миграционной полиции ГУНП в Николаевской области совместно с Государственной областной миграционной службой выяснили, что 17 ноября 2019 года 50-летний мужчина прибыл в Киев. 24 сентября 2020 года столичные полицейские во время проверки документов установили, что срок законного пребывания на территории Украины у иностранца закончился.
В связи с этим, мужчину решили принудительно вернуть в родную страну и запретить въезд в Украину. Однако нарушитель не выполнил условия и скрывался в разных городах.
За злостное нарушение миграционного законодательства злоумышленника поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Напомним, 16 марта правоохранители Николаева вернули в Молдову уроженца республики, который отбывал наказание за тяжкие преступления.
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Николаевские правоохранители выяснили, что гражданин Азербайджана находился на территории страны после того, как срок законного пребывания уже истек.
Нарушителя задержали вчера, 17 марта, информируют на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сотрудники подразделения миграционной полиции ГУНП в Николаевской области совместно с Государственной областной миграционной службой выяснили, что 17 ноября 2019 года 50-летний мужчина прибыл в Киев. 24 сентября 2020 года столичные полицейские во время проверки документов установили, что срок законного пребывания на территории Украины у иностранца закончился.
В связи с этим, мужчину решили принудительно вернуть в родную страну и запретить въезд в Украину. Однако нарушитель не выполнил условия и скрывался в разных городах.
За злостное нарушение миграционного законодательства злоумышленника поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Напомним, 16 марта правоохранители Николаева вернули в Молдову уроженца республики, который отбывал наказание за тяжкие преступления.