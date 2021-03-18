Николаевские правоохранители выяснили, что гражданин Азербайджана находился на территории страны после того, как срок законного пребывания уже истек.

Нарушителя задержали вчера, 17 марта, информируют на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники подразделения миграционной полиции ГУНП в Николаевской области совместно с Государственной областной миграционной службой выяснили, что 17 ноября 2019 года 50-летний мужчина прибыл в Киев. 24 сентября 2020 года столичные полицейские во время проверки документов установили, что срок законного пребывания на территории Украины у иностранца закончился.

В связи с этим, мужчину решили принудительно вернуть в родную страну и запретить въезд в Украину. Однако нарушитель не выполнил условия и скрывался в разных городах.

За злостное нарушение миграционного законодательства злоумышленника поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, 16 марта правоохранители Николаева вернули в Молдову уроженца республики, который отбывал наказание за тяжкие преступления.