Сегодня, 16 марта, Николаевские правоохранители вернули в Молдову уроженца республики, который отбывал наказание за тяжкие преступления.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

38-летний мужчина освободился после отбывания наказания с Арбузинской исправительной колонии за совершение ряда преступлений, среди которых кражи, незаконное обращение с оружием и убийство.

12 февраля полицейские совместно с сотрудниками Госмиграционной службы инициировали его возвращение в Молдову. Уроженца республики поместили в пункт временного пребывания иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

Сегодня иностранца доставили в пункт пропуска «Паланка - Маяки - Удобное», откуда он был депортирован за пределы страны. В течение трех лет ему запрещен въезд в Украину.

Мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге Николаевской области открыли реконструированный по европейским стандартам изолятор временного содержания.