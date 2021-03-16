Сегодня, 16 марта, в Новом Буге Николаевской области открыли реконструированный по европейским стандартам изолятор временного содержания.

ИВС состоит из десяти камер и одновременно может содержать 22 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По информации полиции, все камеры оборудованы необходимой мебелью. Задержанных, осужденных, взятых под стражу или тех, кто находится под админарестом, обеспечат трехразовым питанием. В изоляторе временного содержания также есть медицинский кабинет и комната для свиданий. Заведение оснащено передовыми технологиями организации охраны, круглосуточным видеонаблюдением, связью и пожарной сигнализацией.

В каждом помещении, где будут находиться задержанные, есть пособия по их правам и информационные материалы с телефонным номером «безвозмездной правовой помощи».

По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, изолятор временного содержания удалось реконструировать и восстановить благодаря сотрудничеству Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины.

— Реконструированный ИВС значительно облегчит работу местной полиции. Теперь правоохранители смогут сосредоточиться на еще более эффективном проведении необходимых следственных действий в сроки, определенные законом, не тратя время на транспортировку задержанных из Николаева, — отметил Сергей Шайхет.

Также руководитель областной полиции заверил, что изолятор соответствует всем действующим нормам законодательства, а условия не противоречат конституционным правам человека.

Ранее сообщалось, что в Киевском следственном изоляторе выявили ряд нарушений. В частности, нехватку мест, надлежащей медицинской помощи и справедливой оплаты труда.