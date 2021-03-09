Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Во время повторного визита специалисты Офиса обнаружили в СИЗО ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и людьми, взятыми под стражу.

В частности, большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют излишнюю зарешеченность окон, стены там влажные и покрыты грибком, боксы сборного отделения не отапливаются. А из-за отсутствия вентиляции, из-за курения в камерах заключенные не могут дышать свежим воздухом.

Также работники Офиса обнаружили, что у некоторых заключенных нет спального места, из-за чего они вынуждены спать по очереди или на полу камеры. Это, мол, является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

А еще они зафиксировали многочисленные факты неоплачиваемого труда осужденных, выполнявших ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

Помимо прочего, администрация следственного изолятора нарушает требования закона, предусматривающего раздельное содержание различных категорий заключенных, чтобы избежать конфликтов и беспорядков.

Работники СИЗО нарушают права осужденных и относительно контактов с внешним миром. В частности, людям, которых приговорили к аресту, не предоставляют возможности звонить родным. А осужденные к пожизненному лишению свободы не могут этого делать в выходные и праздничные дни.

Во время мониторингового визита специалисты установили также нарушения права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Офис омбудсмена подготовит отчет с указанными нарушениями в Министерство юстиции и другие органы власти, в которых предоставит рекомендации по их устранению.