Николаевские полицейские передадут в Молдову уроженца республики, мужчину без гражданства, который освободился из колонии после отбывания наказания за тяжкие преступления.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

12 февраля правоохранители инициировали возвращение из Украины в Молдову 38-летнего уроженца республики без гражданства после отбывания им наказания в Арбузинской исправительной колонии, куда он попал за совершение ряда особо тяжких преступлений, среди которых кражи, незаконное обращение с оружием и убийство.

Стало известно, что в 2007 году пограничники привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и предоставили срок, чтобы он покинул территорию Украины. Но, несмотря на запрет, злоумышленник остался на Николаевщине и совершал преступления. В местах лишения свободы мужчина провел 13 лет.

Полицейские совместно с сотрудниками УГМС сопроводили мужчину в пункт временного пребывания иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. Кроме того, решается вопрос о запрете въезда в Украину для мужчины сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска «Порубное» в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.