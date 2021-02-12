В пункте пропуска «Порубное» в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

– Во время оформления лиц на въезд в Украину пограничники обнаружили двух женщин, которые на паспортный контроль вместе с документами предъявили два ПЦР-тесты с признаками подделки, - говорится в сообщении.

Во время проверки документов инспектор ГНСУ выяснил, что ПЦР-тесты поддельные.

– Свидетельством этого было отсутствие QR-кода, также бланк медицинского учреждения был неустановленного образца. Кроме того, пограничники Черновицкого отряда обратились к администрации медицинского учреждения, где было установлено, что данные лица не посещали их лаборатории, - указано в сообщении.

Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 Уголовного кодекса «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

Женщины выбыли из пункта пропуска в сопровождении сотрудников Нацполиции.

Напомним, ранее на пограничном переходе в Медыке была задержана самая многочисленная группа людей с фальшивыми разрешениями на работу.