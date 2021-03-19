Боевики российско-оккупационных формирований усилили минометные обстрелы украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил. В четверг, 18 марта, противник шесть раз нарушил условия полного и всеобъемлющего перемирия.

Вооруженные силы Украины дали жесткий отпор противнику. В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По укреплениям ВСУ в районе Водяного на Приазовье, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», боевики вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов. Богдановку оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» под вражеским огнем оказалось Пивденное. Оккупанты задействовали 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Во время обстрела боец ВСУ получил смертельное пулевое ранение.

Украинское командование сообщило об обстрелах наблюдателям СММ ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации.

— На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь… Украинские военнослужащие по-прежнему контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, — отметили в штабе.

Напомним, 18 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил