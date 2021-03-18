В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.
Об этом сообщается на странице ОТУ «Север» в Facebook.
Сообщается, что 18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение.
Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, что за прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.
Об этом сообщается на странице ОТУ «Север» в Facebook.
Сообщается, что 18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение.
Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, что за прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.