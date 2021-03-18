За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, в пригороде Луганского захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское — с подствольных гранатометов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, за прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск Орлоя, целью которых было обострение ситуации безопасности на Луганском направлении фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы. На этот раз центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где оккупационные войска откровенно провоцировали Вооруженные Силы Украины на открытие огня.

Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим “Тишина”.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинскую сторону СЦКК сообщили СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.