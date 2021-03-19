Вчера, 18 марта, в Николаевской области спасатели тушили электродвигатель тягового тепловоза.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 15:39 на пункт связи 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возгорании тягового тепловоза на остановке между станциями Лоцкино и Грейгово Баштанского района области.

К месту происшествия направили дежурный караул подразделения. По прибытию установили, что очаг возгорания — электрический двигатель поезда. Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в 16:39. Пострадавших и травмированных нет.

Напомним, 14 февраля в Николаеве по улице Остапа Вишни в Корабельном районе загорелся тепловоз грузового поезда.