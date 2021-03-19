За минувшие сутки николаевские полицейские обнаружили троих водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Один из них был, вероятно, под наркотиками.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области в Facebook.

Во время патрулирования Ингульского района города правоохранители остановили автомобиль Daewoo за нарушение ПДД. Во время общения у водителя обнаружили явные признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти осмотр в медучреждении. Сначала мужчина согласился, но, прибыв в больницу, отказался проходить тест.

Автомобиль BMW патрульные остановили на проспекте Богоявленском, возле одного из развлекательных заведений. У нарушителя выявили признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить тест.

Третий нарушитель передвигался на автомобиле «Рута», его остановили сотрудники Укртрансбезопасности на территории автовокзала, после чего вызвали на место происшествия экипаж патрульных. Водитель также отказался проходить проверку на наличие у него алкогольного или наркотического опьянения.

Во всех трех случаях инспекторы составили административные материалы по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, 17 марта в Николаеве задержали пьяного водителя, который столкнулся с отбойником и продолжил движение.