Власти Гонконга сообщили, что 66-летний мужчина умер после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает местное издание RTHK.

В министерстве здравоохранения сообщили, что умерший мужчина страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Первую прививку от коронавируса мужчина сделал во вторник, 16 марта.

Расследованием того, связана ли смерть с препаратом от Pfizer/BioNTech займется экспертная комиссия, которая ранее изучала случаи, связанные с китайским препаратом Sinovac.

мРНК-вакцину Pfizer/BioNTech нужно хранить и транспортировать при температуре не менее -70℃. По прибытии в пункт назначения препарат может храниться при температуре от 2℃ до 8℃ до пяти дней.

Согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95% (94% для людей старше 65 лет).

Напомним, норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.