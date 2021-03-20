В Японии произошло землетрясение силой 7,2. В связи с этим приостановлено движение скоростных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Власти попросили эвакуироваться почти 7 тысяч человек после землетрясения на северо-востоке Японии.

Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на северо-востоке Японии снято.

Как сообщает, землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на АЭС. В частности, подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции «Фукусима-1».

Также никаких изменений не зафиксировано на станции «Онагава» в префектуре Мияги и «Токай-2» в Ибараки. Все реакторы на этих АЭС в настоящее время остановлены.

Ранее сообщалось, что на восточное побережье Австралии обрушилось наводнение — людей эвакуируют, вода сносит дома.