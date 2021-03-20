В ночь на субботу, 20 марта, в Вознесенске автомобиль Volkswagen В5 не спарвился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в электроопору. В результате ДТП пострадало четыре человека. Водитель оказался пьян и ехал без документов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТВ произошло около 2:00 по улице Циолковского. За рулем был 20-летний водитель, который не справился с управлением.

В результате автоаварии водитель и трое его пассажиров 17-ти, 18-ти и 19-ти лет получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены в больницу.

Во время проверки полицейские установили, что водитель управлял транспортным средством без документов и в состоянии опьянения — в его крови обнаружено 1,22 промилле.

По данному факту начато уголовное производство предварительно по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы на срок.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины, а также степени тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные остановили водителя такси в состоянии опьянения.