В Николаеве патрульные остановили водителя такси в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Это событие произошло 19 февраля. Примерно в 10 часов патрульным поступило сообщение, что водитель автомобиля Daеwoo предположительно находится в состоянии опьянения.

— Во время отработки прилегающей территории на проспекте Корабелов, полицейские обнаружили автомобиль по ориентировке, водитель которой действительно находился с явными признаками алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Мужчина согласился пройти тест на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия. Результат теста составил 1.41 промилле.

На водителя патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях и отстранили от управления.

Напомним, в Одессе нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и въехал в дом.