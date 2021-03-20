В субботу, 20 марта, вблизи Шумов на Донбассе боевики обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа «Север» на странице в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

«В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Украинские военные открыли огонь в ответ на вражеский обстрел. О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, вчера, 19 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского.