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Вчера, 19 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаили Белинского.
Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
В 36-бригаде отметили, что погибшего младшего сержанта зовут Андрей Владимирович Грабар.
«С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш собрат младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа», — говорится в сообщении.
Личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея.
Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід». Еще 2 обстрела зафиксировано сегодня, 20 марта.
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Вчера, 19 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаили Белинского.
Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
В 36-бригаде отметили, что погибшего младшего сержанта зовут Андрей Владимирович Грабар.
«С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш собрат младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа», — говорится в сообщении.
Личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея.
Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід». Еще 2 обстрела зафиксировано сегодня, 20 марта.