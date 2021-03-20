Вчера, 19 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаили Белинского.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

В 36-бригаде отметили, что погибшего младшего сержанта зовут Андрей Владимирович Грабар.

«С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш собрат младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа», — говорится в сообщении.

Личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея.

Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід». Еще 2 обстрела зафиксировано сегодня, 20 марта.