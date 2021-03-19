Пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ «Восток» на странице в Facebook.

Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

— В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение, — заявили в ОТУ.

О нарушении режима «тишины» со стороны российских вооруженных формирований были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

Это уже вторая потеря в рядах украинских военных в Донбассе за двое суток.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть обстрелов со стороны террористов. Один украинский военный погиб.