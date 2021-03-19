За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть обстрелов со стороны террористов. Один украинский военный погиб.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север вблизи Пивденного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток неподалеку Водяного террористы применили минометы 120 мм калибра и гранатометы различных систем, а возле Богдановки — автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, что за сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.