Сегодня, 20 марта, около 19:10 в селе Мешково-Погорелово под Николаевом 30-летний водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги Н-11 в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных повреждений скончался.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего» и проводится расследование.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего мужчины.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 802-68-98, 102.

Напомним, в ноябре 2020 года в Николаеве насмерть сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.