В Корабельном районе Николаева на проспекте Корабелов в колодце теплотрассы горел мусор.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение об инциденте поступило в 11:12 утра. На место прибыли огнеборцы 5 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и потушили пожар на площади 2 м2, ее причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В тушению привлекался 1 спецавтомобиль и 4 сотрудника ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в колодце на Николаевщине нашли тело 18-летнего парня.