В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом пишет «Европейская правда».

Авария произошла на трассе А4 возле села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины — не сообщается.

Подробные обстоятельства происшествия ещё не известны. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Отмечается, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

Напомним, что в ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением. Шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.