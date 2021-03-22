В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.
Об этом пишет «Европейская правда».
Авария произошла на трассе А4 возле села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины — не сообщается.
Подробные обстоятельства происшествия ещё не известны. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.
Отмечается, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.
Напомним, что в ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением. Шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.
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В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.
Об этом пишет «Европейская правда».
Авария произошла на трассе А4 возле села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины — не сообщается.
Подробные обстоятельства происшествия ещё не известны. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.
Отмечается, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.
Напомним, что в ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением. Шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.