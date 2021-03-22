В двух городах Николаевской области горели камыш и сухая трава, причиной называют умышленный поджог.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 21 марта, в 15:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой травы и мусора на открытой территории по улице Проселочная в Первомайске. По указанному адресу направили дежурное отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 16:05 масштабный пожар площадью 500 квадратных метров ликвидировали.

В тот же день, в 16:57, на пункт связи 12 ГПСЧ поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории по улице Евгении Бош в Вознесенске. В 17:20 возгорание площадью 100 квадратных метров потушили. Предполагаемая причина обоих пожаров – умышленный поджог.

Напомним, 16 марта камыш горел в Заводском районе Николаева, причиной также называли умышленный поджог.