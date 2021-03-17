В Заводском районе Николаева снова горел камыш и мусор, причиной назвали умышленный поджог.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера утром, 16 марта, в 9:57 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре камыша и мусора на открытой территории по улице Озерная. По указанному адресу направили отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Крупный пожар площадью 1500 квадратных метров ликвидировали в 10:38, он возник в результате поджога. Как сообщают спасатели, на Николаевщине с начала года потушили уже 99 пожаров на открытых территориях.

Напомним, в тот же день, 16 марта, в двух районах Николаева тушили камыш, который, вероятно, подожгли.

Ранее, 15 марта, в селе Нечаянное в Николаевской области спасатели выезжали на тушение камыша. Возможной причиной возгорания также называли поджог.

Также сообщалось, что за сутки, 12 марта, на Николаевщине спасатели пять раз тушили пожары на открытых территориях.