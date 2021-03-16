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В двух районах Николаева тушили камыш, который, вероятно, подожгли.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 15 марта, в 11:48 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории по улице Каменной в Николаеве. На место направили дежурный караул аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 12:03 пожар площадью 500 квадратных метров локализовали, в 12:10 — ликвидировали.
Вечером того же дня, в 19:50, пожарные 1 государственной пожарно-спасательной части тушили пожар сухой травы и мусора на улице Силикатной микрорайона Матвеевка. Огонь там распространился на площадь 15 квадратных метров.
По информации спасателей, предполагаемая причина обоих пожаров — умышленный поджог.
Напомним, еще вчера, 15 марта, в селе Нечаянное в Николаевской области спасатели выезжали на тушение камыша. Возможной причиной возгорания также называли поджог.
Также сообщалось, что за сутки, 12 марта, на Николаевщине спасатели пять раз тушили пожары на открытых территориях.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В двух районах Николаева тушили камыш, который, вероятно, подожгли.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 15 марта, в 11:48 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории по улице Каменной в Николаеве. На место направили дежурный караул аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 12:03 пожар площадью 500 квадратных метров локализовали, в 12:10 — ликвидировали.
Вечером того же дня, в 19:50, пожарные 1 государственной пожарно-спасательной части тушили пожар сухой травы и мусора на улице Силикатной микрорайона Матвеевка. Огонь там распространился на площадь 15 квадратных метров.
По информации спасателей, предполагаемая причина обоих пожаров — умышленный поджог.
Напомним, еще вчера, 15 марта, в селе Нечаянное в Николаевской области спасатели выезжали на тушение камыша. Возможной причиной возгорания также называли поджог.
Также сообщалось, что за сутки, 12 марта, на Николаевщине спасатели пять раз тушили пожары на открытых территориях.