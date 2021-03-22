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Вчера, 21 марта, в Первомайском районе Николаевской области водитель авто Chevrolet Aveo наехал на пешехода, в результате чего он погиб.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Событие произошло около 20:45, на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев». После ДТП 26-летний мужчина за рулем выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. Он не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также личность погибшего.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Напомним, 17 марта в Ингульском районе Николаева водитель автомобиля Mercedes наехал на 14-летнюю девушку.
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Вчера, 21 марта, в Первомайском районе Николаевской области водитель авто Chevrolet Aveo наехал на пешехода, в результате чего он погиб.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Событие произошло около 20:45, на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев». После ДТП 26-летний мужчина за рулем выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. Он не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также личность погибшего.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Напомним, 17 марта в Ингульском районе Николаева водитель автомобиля Mercedes наехал на 14-летнюю девушку.