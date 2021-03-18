В Ингульском районе Николаева водитель автомобиля Mercedes наехал на 14-летнюю девушку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 17 марта, приблизительно в 15:55 в районе перекрестка улиц Нагорная и Космонавтов водитель легковушки выехал за пределы проезжей части на тротуар и наехал на 14-летнюю девушку.

В результате ДТП ее доставили в больницу с телесными травмами.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 5 марта в Ингульском районе Николаева произошло ДТП с участием грузовика, пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.