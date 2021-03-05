В Ингульском районе Николаева произошло ДТП с участием грузовика, пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как сообщают в полиции, сегодня, 5 марта, примерно в 6:30 на улице Железнодорожной в Ингульскому районе Николаева водитель грузовика DAF с полуприцепом наехал на мужчину, который находился на проезжей части.
В результате аварии потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, 24 февраля на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель ВАЗ-217130 наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.
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В Ингульском районе Николаева произошло ДТП с участием грузовика, пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как сообщают в полиции, сегодня, 5 марта, примерно в 6:30 на улице Железнодорожной в Ингульскому районе Николаева водитель грузовика DAF с полуприцепом наехал на мужчину, который находился на проезжей части.
В результате аварии потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, 24 февраля на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель ВАЗ-217130 наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.