На проспекте Богоявленском в Николаеве водитель ВАЗ-217130 наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 24 февраля, примерно в 18:10 около дома № 336 по проспекту Богоявленскому водитель автомобиля ВАЗ-217130 наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее увезли в больницу.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, 23 февраля в Ингульском районе Николаева водитель микроавтобуса наехал на пенсионерку, женщина скончалась в больнице.