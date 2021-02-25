На проспекте Богоявленском в Николаеве водитель ВАЗ-217130 наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Вчера, 24 февраля, примерно в 18:10 около дома № 336 по проспекту Богоявленскому водитель автомобиля ВАЗ-217130 наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее увезли в больницу.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, 23 февраля в Ингульском районе Николаева водитель микроавтобуса наехал на пенсионерку, женщина скончалась в больнице.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
На проспекте Богоявленском в Николаеве водитель ВАЗ-217130 наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Вчера, 24 февраля, примерно в 18:10 около дома № 336 по проспекту Богоявленскому водитель автомобиля ВАЗ-217130 наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее увезли в больницу.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, 23 февраля в Ингульском районе Николаева водитель микроавтобуса наехал на пенсионерку, женщина скончалась в больнице.