Вчера, 23 февраля, в Ингульском районе Николаева водитель микроавтобуса наехал на пенсионерку, женщина скончалась в больнице.

Об этом уведомляет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел примерно в 16:40 возле дома по проспекту Мира, 64 в Ингульском районе города. Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку. В результате ДТП 83-летнюю женщину с телесными повреждениями доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Событие квалифицировали по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 8 февраля в Заводском районе Николаева автомобиль Nissan X-TRAIL на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, после чего скрылся с места происшествия.