8 февраля в Заводском районе Николаева автомобиль Nissan X-TRAIL на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

ДТП произошло утром 8 февраля на улице Озерной. Черный Nissan X-TRAIL (знак ВЕ5567ВА) наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся в сторону улицы Курортной.

Депутат Николаевского ооблсовета от партии «Европейская солидарность» Руслан Пересунько сообщил, что в ДТП пострадала его жена, которая переходила дорогу вместе с ребенком. Женщина получила легкие телесные повреждения, мальчик не пострадал.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Когда это все произошло она держала за руку нашего сына. Слава Богу, что жена получила легкие телесные повреждения, а сын уже отошел от психологической травмы. Информацию предоставьте мне лично или в Патрульную полицию Николаевской области. Спасибо, — написал он.

Также полиция разыскивает свидетелей еще нескольких ДТП. 28 января, примерно в 18:42, на перекрестке улиц Космонавтов и Нагорная, вероятно автомобиль Volkswagen, минивэн белого цвета совершил наезд на граждан, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, после чего место происшествия покинул в направлении Херсонского шоссе.

17 февраля, примерно в 18:40, в Березанском районе Николаевской области на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», в районе 79 км + 100м, грузовик темного цвета с полуприцепом совершил боковое столкновение с остановившимся грузовым автомобилем Daf F1XF95.480, после чего место происшествия оставил в направлении cела Коблево.

Полиция просит сообщать свидетелей об информации по телефонам (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б / 1, каб. 113.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева Lada врезалась в Fiat, притормозивший перед пешеходным переходом, в результате чего последнее авто чуть не въехало в группу детей.