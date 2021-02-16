В центре Николаева Lada врезалась в Fiat, притормозивший перед пешеходным переходом, в результате чего последнее авто чуть не въехало в группу детей.

Соответствующее видео опубликовали в группе «Автобыдло Николаева» в Facebook.

Событие произошло сегодня днем, 16 февраля, между остановками 3-я Слободская и 6-я Слободская по проспекту Центральному.

Видео демонстрирует, что ехавший впереди водитель Fiat притормозил перед пешеходным переходом, у которого собралась группа детей в сопровождении взрослых.

Водитель Lada, который ехал следом, не успел среагировать на маневр. Пытаясь уйти от столкновения, он вывернул руль влево и врезался в ограждение, при этом едва не задев пешеходов, стоявших на тротуаре.

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