В центре Николаева Lada врезалась в Fiat, притормозивший перед пешеходным переходом, в результате чего последнее авто чуть не въехало в группу детей.
Соответствующее видео опубликовали в группе «Автобыдло Николаева» в Facebook.
Событие произошло сегодня днем, 16 февраля, между остановками 3-я Слободская и 6-я Слободская по проспекту Центральному.
Видео демонстрирует, что ехавший впереди водитель Fiat притормозил перед пешеходным переходом, у которого собралась группа детей в сопровождении взрослых.
Водитель Lada, который ехал следом, не успел среагировать на маневр. Пытаясь уйти от столкновения, он вывернул руль влево и врезался в ограждение, при этом едва не задев пешеходов, стоявших на тротуаре.
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В центре Николаева Lada врезалась в Fiat, притормозивший перед пешеходным переходом, в результате чего последнее авто чуть не въехало в группу детей.
Соответствующее видео опубликовали в группе «Автобыдло Николаева» в Facebook.
Событие произошло сегодня днем, 16 февраля, между остановками 3-я Слободская и 6-я Слободская по проспекту Центральному.
Видео демонстрирует, что ехавший впереди водитель Fiat притормозил перед пешеходным переходом, у которого собралась группа детей в сопровождении взрослых.
Водитель Lada, который ехал следом, не успел среагировать на маневр. Пытаясь уйти от столкновения, он вывернул руль влево и врезался в ограждение, при этом едва не задев пешеходов, стоявших на тротуаре.
Ранее в Одессе нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и въехал в дом.