Два тайваньских истребителя потерпели крушение во время учебных маневров 22 марта, один пилот скончался в больнице, поиски второго продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

Военно-воздушные силы Тайваня заявили, что два истребителя F-5E, каждый с одним пилотом на борту, упали в море у юго-восточного побережья острова после того, как они столкнулись в воздухе во время учебной миссии.

Один пилот был найден и оперативно доставлен в больницу на вертолете, но позже скончался, а другой пропал без вести, но его поиски продолжаются.

ВВС Тайваня приостановили все учебные миссии и полеты на самолетах F-5E, пока не будет проведено разбирательство случившегося.

Построенные в США истребители F-5 впервые поступили на вооружение на Тайване в 1970-х годах и в основном были сняты с вооружения, некоторые из них до сих пор используются для обучения и в качестве поддержки основного флота.

В октябре 2020 разбился еще один F-5, в результате чего погиб пилот. В следующем месяце у восточного побережья Тайваня потерпел крушение более современный F-16, и пилот этого самолета также не выжил в аварии.

Напомним, в результате крушения в начале марта вертолета на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.