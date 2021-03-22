Два тайваньских истребителя потерпели крушение во время учебных маневров 22 марта, один пилот скончался в больнице, поиски второго продолжаются.
Об этом сообщает Reuters.
Военно-воздушные силы Тайваня заявили, что два истребителя F-5E, каждый с одним пилотом на борту, упали в море у юго-восточного побережья острова после того, как они столкнулись в воздухе во время учебной миссии.
Один пилот был найден и оперативно доставлен в больницу на вертолете, но позже скончался, а другой пропал без вести, но его поиски продолжаются.
ВВС Тайваня приостановили все учебные миссии и полеты на самолетах F-5E, пока не будет проведено разбирательство случившегося.
Построенные в США истребители F-5 впервые поступили на вооружение на Тайване в 1970-х годах и в основном были сняты с вооружения, некоторые из них до сих пор используются для обучения и в качестве поддержки основного флота.
В октябре 2020 разбился еще один F-5, в результате чего погиб пилот. В следующем месяце у восточного побережья Тайваня потерпел крушение более современный F-16, и пилот этого самолета также не выжил в аварии.
Напомним, в результате крушения в начале марта вертолета на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.
Два тайваньских истребителя потерпели крушение во время учебных маневров 22 марта, один пилот скончался в больнице, поиски второго продолжаются.
Об этом сообщает Reuters.
Военно-воздушные силы Тайваня заявили, что два истребителя F-5E, каждый с одним пилотом на борту, упали в море у юго-восточного побережья острова после того, как они столкнулись в воздухе во время учебной миссии.
Один пилот был найден и оперативно доставлен в больницу на вертолете, но позже скончался, а другой пропал без вести, но его поиски продолжаются.
ВВС Тайваня приостановили все учебные миссии и полеты на самолетах F-5E, пока не будет проведено разбирательство случившегося.
Построенные в США истребители F-5 впервые поступили на вооружение на Тайване в 1970-х годах и в основном были сняты с вооружения, некоторые из них до сих пор используются для обучения и в качестве поддержки основного флота.
В октябре 2020 разбился еще один F-5, в результате чего погиб пилот. В следующем месяце у восточного побережья Тайваня потерпел крушение более современный F-16, и пилот этого самолета также не выжил в аварии.
Напомним, в результате крушения в начале марта вертолета на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.