В результате крушения вертолета Кугуар на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет «Новое время».

Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса с экипажем был утрачен контакт.

В район предполагаемого крушения была отправлена поисково-спасательная группа, задействовали беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.

В ходе спасательной операции было обнаружено, что при падении вертолета погибли девять военнослужащих, четверо получили ранения.

Позже сообщили, что количество погибших возросло до 11.

Сообщается, что одним из погибших был командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с его сыном.

Генерал Эрбаш стоял у истоков разработки турецких беспилотников и применения их в армии.

В данный момент в Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы. На место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября 2020 года, под Харьковом, возле Чугуева упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело. В субботу, 26 сентября, в Харьковской области был объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.