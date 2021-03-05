В результате крушения вертолета Кугуар на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет «Новое время».
Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса с экипажем был утрачен контакт.
В район предполагаемого крушения была отправлена поисково-спасательная группа, задействовали беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.
В ходе спасательной операции было обнаружено, что при падении вертолета погибли девять военнослужащих, четверо получили ранения.
Позже сообщили, что количество погибших возросло до 11.
Сообщается, что одним из погибших был командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с его сыном.
Генерал Эрбаш стоял у истоков разработки турецких беспилотников и применения их в армии.
В данный момент в Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы. На место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября 2020 года, под Харьковом, возле Чугуева упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело. В субботу, 26 сентября, в Харьковской области был объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
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В результате крушения вертолета Кугуар на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет «Новое время».
Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса с экипажем был утрачен контакт.
В район предполагаемого крушения была отправлена поисково-спасательная группа, задействовали беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.
В ходе спасательной операции было обнаружено, что при падении вертолета погибли девять военнослужащих, четверо получили ранения.
Позже сообщили, что количество погибших возросло до 11.
Сообщается, что одним из погибших был командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с его сыном.
Генерал Эрбаш стоял у истоков разработки турецких беспилотников и применения их в армии.
В данный момент в Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы. На место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября 2020 года, под Харьковом, возле Чугуева упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело. В субботу, 26 сентября, в Харьковской области был объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.