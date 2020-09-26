В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погиб курсант из Николаева.
Об этом сообщила его мать Елена Померанцева на своей странице в Facebook.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
Среди погибших 26-летний уроженец Николаева Андрей Померанцев, который был курсантом Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Также стало известно, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погиб курсант из Николаева.
Об этом сообщила его мать Елена Померанцева на своей странице в Facebook.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
Среди погибших 26-летний уроженец Николаева Андрей Померанцев, который был курсантом Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Также стало известно, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.