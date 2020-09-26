В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погиб курсант из Николаева.

Об этом сообщила его мать Елена Померанцева на своей странице в Facebook.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

Среди погибших 26-летний уроженец Николаева Андрей Померанцев, который был курсантом Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Также стало известно, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.