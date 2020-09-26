В результате крушения самолета в Харьковской области погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники в ВСУ.

Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин, который был курсантом 151-й группы Харьковского университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.