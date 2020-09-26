Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

Список опубликован на сайте университета.

Офицерский состав:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.

Погибшие курсанты:

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.