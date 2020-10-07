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В среду, 7 октября, в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Траурная церемония прощания с курсантами Владимиром Олабиным и Андреем Померанцевым прошла у мемориала героям-ольшанцам по улице Адмиральской. Проститься с погибшими пришли родные и близкие, депутаты областного и городского советов, мэр Александр Сенкевич, временно исполняющая обязанности главы ОГА Татьяна Стахевич, глава городской организации партии «ОПЗЖ» Артем Ильюк, нардеп Юрий Загородний, военнослужащие, а также простые жители города.
В честь курсантов сыграли национальный гимн и объявили минуту молчания. Тела погибших после церемонии доставят к местам захоронения на Матвеевское кладбище.
Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет. В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку. Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
Единственным выжившим в катастрофе оказался 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что спасся благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
Фото: Вячеслав Тешнер
В среду, 7 октября, в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Траурная церемония прощания с курсантами Владимиром Олабиным и Андреем Померанцевым прошла у мемориала героям-ольшанцам по улице Адмиральской. Проститься с погибшими пришли родные и близкие, депутаты областного и городского советов, мэр Александр Сенкевич, временно исполняющая обязанности главы ОГА Татьяна Стахевич, глава городской организации партии «ОПЗЖ» Артем Ильюк, нардеп Юрий Загородний, военнослужащие, а также простые жители города.
В честь курсантов сыграли национальный гимн и объявили минуту молчания. Тела погибших после церемонии доставят к местам захоронения на Матвеевское кладбище.
Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет. В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку. Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
Единственным выжившим в катастрофе оказался 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что спасся благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
Фото: Вячеслав Тешнер